Власти Ростова официально предложили пути объезда моста на Малиновского
В Ростове с 4 января начнутся работы по ремонту моста на улице Малиновского. В связи с этим власти официально предложили пути объезда на период его восстановления. Об этом 16 декабря сообщили в департаменте автомобильных дорог и дорожного движения.
Первый маршрут предназначен для транзитных рейсов прямого и обратного потоков. Транспорт будет двигаться со стороны Таганрога через Северный объезд Ростова от села Чалтырь мимо Щепкинской развязки до М-4, затем по трассе доедет до Сальского кольца и по Восточному шоссе (А-135) направится к Западному обходу. После чего сможет въехать в донскую столицу по улице Всесоюзной.
Для внутригородского транспорта предложили отдельный маршрут. Объезд начнется с улицы Доватора, затем через Змиевский проезд автомобилисты повернут на Зоологическую, оттуда - на Нансена и улицу Шеболдаева. Далее маршрут пройдет через улицу Вавилова и Таганрогскую.
В первом случае автомобилистам придется делать крюк, проезжая лишние 100 километров, а во втором они окажутся в многокилометровой пробке, сообщает DonDay.ru. На перечисленных дорогах и так зачастую образуются заторы из машин. Пропускная способность находится на пределе, а после закрытия моста на Малиновского движение на этих улицах парализует не на один час.
На реконструкцию уйдет 2,7 миллиарда рублей. Власти обещают открыть мост к концу 2021 года. Однако гарантий, что планируемое окончание работ не затянется на неопределенное время, никто дать не может.