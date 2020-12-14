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В Ростове изменится маршрут четырех автобусов из-за ремонта моста на Малиновского

В Ростове изменится маршрут четырех автобусов из-за ремонта моста на Малиновского
Власти Ростова утвердили измененные схемы маршрутов городского транспорта на период закрытия моста на Малиновского. Проезд по нему будет перекрыт с 4 января до конца 2021 года.

Больше всего изменится схема автобуса № 10 Суворовский - ГПЗ-10. После улицы Оганова транспорт будет ехать через следующие остановки: улица 56-й Армии - Вавилова - Шеболдаева - Буденновский - Текучева/Мадояна - Лесопарковая (Текучева - Приволжский - Варфоломеева) и наконец окажется на улице Еременко.

Маршрут № 72, связывающий торгово-развлекательный центр «Мегамаг», Центральный рынок и завод «Эмпилс», сократится до пересечения улиц Доватора и Малиновского.

Схема движения автобусов № 94 и № 96 сократится следующим образом: Малиновского («Нефтекачка») - Таганрогская - 56-й Армии. Далее маршрут продолжится до остановки «Проспект Сельмаш» и обратно по аналогичной схеме до «Нефтекачки».

Более того, организация рассматривает короткую версию маршрута № 94 по схеме: ГПЗ-10 - Коммунистический - Зорге - Еременко - Малиновского до пересечения с Доватора.

Rostov.ru сообщал, что власти города официально предложили пути объезда моста на период его восстановления. Однако в первом случае автомобилистам придется делать огромный крюк, проезжая порядка 100 лишних километров, а во втором они окажутся в многокилометровой пробке.

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