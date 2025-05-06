В Ростове за взяточничество задержали сотрудника административной инспекции

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В Ростове-на-Дону сотрудник административной инспекции был взят под стражу по подозрению в коррупционных действиях, а именно в получении крупной взятки, о чем проинформировала пресс-служба регионального управления ФСБ.По информации, предоставленной ведомством, чиновник систематически получал денежные средства от ростовского предпринимателя. В обмен на эти выплаты, он обещал не применять штрафные меры к предпринимателю за нарушения, связанные с функционированием его торговых точек. Предполагается, что взятки выплачивались ежемесячно и являлись своего рода платой за "крышевание" бизнеса.Сотрудники правоохранительных органов задержали инспектора в момент передачи значительной суммы денег от предпринимателя. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Теперь бывшему чиновнику может быть назначен внушительный штраф, а также заключение под стражу на срок до трех лет.