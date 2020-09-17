В Ростове сотрудник полиции подозревается в получении крупной взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК.По версии следствия, 8 сентября 2020 года сотрудник полиции получил взятку в полмиллиона рублей за возврат автомобиля, изъятого в рамках расследуемого уголовного дела о мошенничестве. Как только «оборотню в погонах» передали деньги, его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», - добавили в ведомстве. - По решению суда его заключили под стражу.