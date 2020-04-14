В Ростове по подозрению в получении взятки задержан заместитель главы администрации Советского района

В Ростове задержан заместитель главы администрации Советского района. По информации донского следственного управления, 29-летний Виталий Игнатов подозревается в получении взятки через посредника.Задержание чиновника связано с его предыдущим местом работы в Администрации Первомайского района. По версии следствия, в 2019 – 2020 годах он систематически получал деньги от предпринимателей, осуществляющих незаконную торговлю на территории района.В отношении Игнатова возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». В отношении ростовчанина, выступавшего посредником между чиновником и нарушителями, дело возбуждено по статье «Посредничество во взяточничестве».Чиновника задержали на рабочем месте сотрудники УФСБ по Ростовской области. В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.