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В Ростове за неделю ОРВИ подхватили почти 5 тысяч человек

В Ростове за неделю ОРВИ подхватили почти 5 тысяч человек
В Ростове за неделю ОРВИ подхватили почти 5 тысяч человек. О данных на 29 марта рассказали в региональном отделении Роспотребнадзора.Всего за неделю в донском регионе зарегистрировано 12,7 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это ниже эпидемического порога на 26,2 %.

В донской столице простудными заболеваниями заболели 4,9 тысяч человек. Большинство из заболевших - люди старше 15 лет. Несмотря на внушительную цифру, это также ниже эпидемического порога.

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – это самая обширная группа инфекций, передающихся воздушно-капельным путем и вызывающих респираторные проявления разной степени выраженности: от легкого насморка до бронхита или пневмонии. ОРВИ хотя бы несколько раз в жизни болеет каждый человек.

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