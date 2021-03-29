В Ростове за неделю ОРВИ подхватили почти 5 тысяч человек. О данных на 29 марта рассказали в региональном отделении Роспотребнадзора.Всего за неделю в донском регионе зарегистрировано 12,7 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это ниже эпидемического порога на 26,2 %.В донской столице простудными заболеваниями заболели 4,9 тысяч человек. Большинство из заболевших - люди старше 15 лет. Несмотря на внушительную цифру, это также ниже эпидемического порога.Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – это самая обширная группа инфекций, передающихся воздушно-капельным путем и вызывающих респираторные проявления разной степени выраженности: от легкого насморка до бронхита или пневмонии. ОРВИ хотя бы несколько раз в жизни болеет каждый человек.