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В Ростове выявили наибольшее число инфицированных COVID-19

В Ростове выявили наибольшее число инфицированных COVID-19
В Ростовской области зафиксировали 247 случаев заражения коронавирусом в 48 муниципалитетах. Большинство новых инфицированных - жители донской столицы (100 человек).

По шесть человек подхватили вирус в Азовском, Сальском, Зерноградском районах и Новошахтинске. В Неклиновском, Аксайском, Мясниковском, Красносулинском районах, а также городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Таганроге, Батайске, Шахтах заболели по пять человек.

Пациентами с COVID-19 стали по четыре жителя Багаевского, Дубовского, Миллеровского, Орловского, Шолоховского, Чертковского, Каменского и Зимовниковского районов. Столько же инфицированных оказалось в Новочеркасске и Азове. В Егорлыкском, Ремонтненском, Кагальницком районах и Зверево - по три.

На территории Боковского, Октябрьского, Цимлянского, Волгодонского, Семикаракорского районов и Донецка выявили по два случая заражения. В Заветинском, Матвеево-Курганском, Целинском, Белокалитвинском, Кашарском, Заветинском, Тацинском, Веселовском районах - меньше всего инфицированных. Столько же дончан подхватили COVID-19 в Константиновском, Обливском, Тарасовском, Морозовском, Пролетарском, Песчанокопском районах и Волгодонске.

С начала пандемии диагноз подтвердился у 99 787 человека. По информации областного правительства, 4 686 из них скончались от инфекции.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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