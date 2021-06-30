В Ростове выявили наибольшее число инфицированных COVID-19

В Ростовской области зафиксировали 247 случаев заражения коронавирусом в 48 муниципалитетах. Большинство новых инфицированных - жители донской столицы (100 человек).По шесть человек подхватили вирус в Азовском, Сальском, Зерноградском районах и Новошахтинске. В Неклиновском, Аксайском, Мясниковском, Красносулинском районах, а также городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Таганроге, Батайске, Шахтах заболели по пять человек.Пациентами с COVID-19 стали по четыре жителя Багаевского, Дубовского, Миллеровского, Орловского, Шолоховского, Чертковского, Каменского и Зимовниковского районов. Столько же инфицированных оказалось в Новочеркасске и Азове. В Егорлыкском, Ремонтненском, Кагальницком районах и Зверево - по три.На территории Боковского, Октябрьского, Цимлянского, Волгодонского, Семикаракорского районов и Донецка выявили по два случая заражения. В Заветинском, Матвеево-Курганском, Целинском, Белокалитвинском, Кашарском, Заветинском, Тацинском, Веселовском районах - меньше всего инфицированных. Столько же дончан подхватили COVID-19 в Константиновском, Обливском, Тарасовском, Морозовском, Пролетарском, Песчанокопском районах и Волгодонске.С начала пандемии диагноз подтвердился у 99 787 человека. По информации областного правительства, 4 686 из них скончались от инфекции.