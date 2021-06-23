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Больше трети инфицированных COVID-19 - жители Ростова

Больше трети инфицированных COVID-19 - жители Ростова
В Ростовской области выявили еще 190 случаев заражения COVID-19 в 40 муниципалитетах. Большинство новых инфицированных (72 человека) - жители донской столицы. Второе место делят Зерноградский и Миллеровский районы. Там вирус подхватили по семь человек.

В Батайске и Мясниковском районе заболели по шесть человек. В Таганроге, Каменске-Шахтинском, Каменском и Сальском районах - по пять. Пациентами с коронавирусом стали по четыре жителя Шолоховского района, Гуково и Шахт.

Положительные результаты тестов на COVID-19 получили по три дончанина, проживающих в Багаевском, Зимовниковском, Тацинском, Красносулинском, Тарасовском районах, а также Новошахтинске и Волгодонске. В Неклиновском, Азовском, Ремонтненском, Мартыновском, Кашарском, Егорлыкском, Орловском, Семикаракорском, Аксайском районах выявили по два случая заражения. Аналогичная ситуация - в Заветинском, Кагальницком, а также Донецке, Новочеркасске и Зверево.

На территории Чертковского, Боковского, Матвеево-Курганского, Константиновского, Веселовского и Белокалитвинского районов борьбу с инфекцией начали по одному человеку.

С начала пандемии диагноз подтвердился у 98 244 человек. Из них 4 644 скончались от тяжелых последствий. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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