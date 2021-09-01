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В Ростове выявили 40% инфицированных коронавирусом

В Ростове выявили 40% инфицированных коронавирусом
В Ростовской области коронавирус выявили еще у 477 человек. Почти 40% из них (194 человека) - жители донской столицы. Вторую позицию по количеству новых инфицированных заняли Аксайский и Сальский районы. Там зафиксировали по 10 случаев заражения.

В Азовском, Красносулинском и Волгодонском районах вирус подхватили по девять человек. На территории Батайска, Волгодонска, а также Неклиновского, Багаевского и Мясниковского районов - по восемь. Борьбу с COVID-19 начали по семь жителей Егорлыкского, Обливского, Миллеровского, Семикаракорского районов и Новочеркасска.

Среди новых пациентов с коронавирусом оказались по шесть человек в Таганроге, Азове, Каменске-Шахтинском и Зимовниковском, Кашарском, Зерноградском, Боковском, Морозовском и Верхнедонском районах. В Орловском, Шолоховском, Кагальницком, Цимлянском, Песчанокопском, Чертковском и городах Гуково, Шахтах - по пять.

По четыре новых зараженных выявили в Октябрьском, Заветинском, Белокалитвинском, Целинском, Ремонтненском, Тарасовском и Константиновском районах. Аналогичная ситуация - в Тацинском, Каменском, а также Новошахтинске и Зверево.

Положительные результаты тестов на COVID-19 получили по три жителя Мартыновского, Веселовского, Родионово-Несветайского, Милютинского районов и Донецка. На территории Куйбышевского, Пролетарского, Усть-Донецкого, Матвеево-Курганского районов выявили по два случая заражения.

Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 125 842 человек. Большинство из них уже выздоровели. Однако побороть инфекцию смогли не все пациенты ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, от COVID-19 скончался 6 071 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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