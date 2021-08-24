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Ростов и Батайск - лидеры по числу новых зараженных COVID-19

Ростов и Батайск - лидеры по числу новых зараженных COVID-19
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 479 человек. Большинство из них (197 человек) - жители донской столицы. По данным на 26 августа, вторую позицию занял Батайск. Там выявили 14 случаев инфицирования. В Красносулинском районе - 11.

На территории Аксайского, Неклиновского, Сальского районов и Шахт вирус подхватили по девять человек. В Гуково, Мясниковском, Азовском, Семикаракорском и Новочеркасске - по восемь. Положительные тесты на COVID-19 получили по семь жителей Егорлыкского, Зимовниковского, Миллеровского, Зерноградского, Багаевского районов и Новошахтинска.

Борьбу с вирусом начали по шесть человек, проживающих в Морозовском, Песчанокопском, Верхнедонском, Волгодонском районах. Аналогичная ситуация - в Донецке, Зверево, Таганроге и Азове. В Дубовском, Кашарском, Веселовском, Цимлянском, Обливском, Константиновском и Тацинском - по пять зараженных.

Пациентами с коронавирусом стали по четыре жителя Октябрьского, Чертковского, Каменского районов и Волгодонска. В Белокалитвинском, Усть-Донецком, Кагальницком, Мартыновском, Боковском, Ремонтненском, Орловском, Заветинском и городе Каменске-Шахтинском - по три. В Милютинском, Целинском, Тарасовском и Матвеево-Курганском - по два.

Меньше всего инфицированных оказалось в Пролетарском, Куйбышевском, Родионово-Несветайском, Шолоховском и Советском районах. Там вирус подхватили по одному жителю.

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 121 988 человек. По информации областного правительства, 5 850 из них скончались от тяжелых последствий.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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