Треть новых заболевших COVID-19 - жители Ростова-на-Дону

В Ростовской области за сутки выявили еще 321 случай инфицирования коронавирусом. По данным на 13 июля, 37% из них - жители донской столицы. На втором месте по количеству заболевших оказались Таганрог и Сальский район. Там вирус подхватили по 12 человек.В Азове и Аксайском районе пациентами с COVID-19 стали по 11 человек. В Гуково вирус выявили у девяти человек, в Новошахтинске - у восьми, а в Веселвоском районе - у семи. На территории Батайска, а также Миллеровскго и Егорлыкского районов - по шесть заболевших.Положительные результаты тестов на коронавирус получили по пять человек, проживающих в Азовском, Зерноградском, Обливском, Цимлянском, Константиновском и Волгодонском районах. Аналогичная ситуация в Красносулинском, Багаевском и Пролетарском.По четыре инфицированных оказались в Боковском, Песчанокопском, Мясниковском, Дубовском, Кагальницком и Семикаракорском районах. Столько же заболели в Шахтах, Зверево и Донецке. В Новочеркасске, Кашарском, Советском, Тацинском, Матвеево-Курганском и Тарасовском - по три.Борьбу с опасной инфекцией начали по два жителя Морозовского, Неклиновского и Каменского районов. Меньше всего зараженных в Зимовниковском, Орловском, Шолоховском, Милютинском, Куйбышевском, Октябрьском, Мартыновском и Чертковском районах. Там, как и в городе Каменске-Шахтинском, вирус подхватили по одному человеку.С начала пандемии диагноз подтвердился у 103 050 человек. По информации регионального правительства, 4 854 из них скончались от тяжелых последствий.