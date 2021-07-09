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Треть новых заболевших COVID-19 - жители Ростова-на-Дону

Треть новых заболевших COVID-19 - жители Ростова-на-Дону
В Ростовской области за сутки выявили еще 321 случай инфицирования коронавирусом. По данным на 13 июля, 37% из них - жители донской столицы. На втором месте по количеству заболевших оказались Таганрог и Сальский район. Там вирус подхватили по 12 человек.

В Азове и Аксайском районе пациентами с COVID-19 стали по 11 человек. В Гуково вирус выявили у девяти человек, в Новошахтинске - у восьми, а в Веселвоском районе - у семи. На территории Батайска, а также Миллеровскго и Егорлыкского районов - по шесть заболевших.

Положительные результаты тестов на коронавирус получили по пять человек, проживающих в Азовском, Зерноградском, Обливском, Цимлянском, Константиновском и Волгодонском районах. Аналогичная ситуация в Красносулинском, Багаевском и Пролетарском.

По четыре инфицированных оказались в Боковском, Песчанокопском, Мясниковском, Дубовском, Кагальницком и Семикаракорском районах. Столько же заболели в Шахтах, Зверево и Донецке. В Новочеркасске, Кашарском, Советском, Тацинском, Матвеево-Курганском и Тарасовском - по три.

Борьбу с опасной инфекцией начали по два жителя Морозовского, Неклиновского и Каменского районов. Меньше всего зараженных в Зимовниковском, Орловском, Шолоховском, Милютинском, Куйбышевском, Октябрьском, Мартыновском и Чертковском районах. Там, как и в городе Каменске-Шахтинском, вирус подхватили по одному человеку.

С начала пандемии диагноз подтвердился у 103 050 человек. По информации регионального правительства, 4 854 из них скончались от тяжелых последствий.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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