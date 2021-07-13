Ростов лидирует по количеству новых инфицированных COVID-19

За сутки в Ростовской области зафиксировали 322 случая инфицирования коронавирусом. По данным на 15 июля, лидирующую позицию занял Ростов-на-Дону. Там заболели 113 человек. На втором месте оказался Сальский район (12 человек), а на третьем - Красносулинский и Аксайский (по 11 человек).По 10 новых пациентов с COVID-19 появились в Гуково, Каменске-Шахтинском и Азове. В Неклиновском районе и Новошахтинске - по девять, в Миллеровском и Зерноградском - по семь. На территории Батайска и Багаевского районов инфекцию подхватили по шесть человек. В Орловском, Цимлянском, Мясниковском, Пролетарском районах, а также Новочеркасске и Шахтах - по пять.Борьбу с коронавирусом начали жители Азовского, Обливского, Егорлыкского, Веселовского, Зимовниковского районов и Зверево. Там заболели по четыре человека. В Шолоховском, Каменском, Волгодонском, Песчанокопском, Тарасовском, Ремонтненском, Семикаракорском районах, Таганроге и Волгодонске - по три.По два зараженных выявили в Константиновском, Кагальницком, Белокалитвинском, Верхнедонском, Кашарском районах и Донецке. Меньше всего инфицированных оказалось в Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Целинском, Советском, Родионово-Несветайском и Морозовском районах. Там, как и в Мартыновском и Усть-Донецком, COVID-19 подхватили по одному человеку.Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 103 690 человек. Большинство из них уже выздоровели. Однако врачи смогли спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. Опасный вирус забрал жизни 4 899 человек, сообщили в региональном правительстве.