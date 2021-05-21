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Ростов и Батайск стали лидерами по числу новых заболевших COVID-19 в регионе

Ростов и Батайск стали лидерами по числу новых заболевших COVID-19 в регионе
В Ростове и Батайске выявили наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки. О данных сообщили в Правительстве Ростовской области.

По данным на 25 мая, в Ростовской области зафиксировали 190 новых заболевших коронавирусом. Из этого числа большинство – ростовчане. В донской столице выявили 71 зараженного из всего числа новых инфицированных. Вторую строчку делят Батайск, Таганрог и Зерноградский район. Там выявили по семь заболевших. На третьем месте –Новочеркасск и Азовский район – по шесть инфицированных.

Меньше всего заболевших, по одному человеку, – в Донецке, Зверево, Багаевском, Белокалитвинском, Боковском, Веселовском, Волгодонском, Егорлыкском, Заветинском, Константиновском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Октябрьском, Песчанокопском, Ремонтненском, Тацинском и Чертковском районах.

Всего за время пандемии коронавирус выявили у 93 104 дончан. Из этого числа победить инфекцию не смогли 4 356 человек.

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