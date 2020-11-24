Ростов и Каменск-Шахтинский лидируют по количеству новых заболевших COVID-19 в регионе

Наибольшее количество новых зараженных коронавирусом дончан зафиксировали в Ростове-на-Дону и Каменске. Инфицированных жителей Ростовской области выявили в 49 городах и районах, сообщили 26 ноября в региональном правительстве.За последние 24 часа опасный вирус подхватили 315 человек. Лидирующее место по количеству заболевших занял Ростов - 119 человек. Вторым стал Каменск-Шахтинский - врачи зафиксировали 16 случаев инфицирования. Также диагноз «коронавирус» получили 13 батайчан и по 11 жителей Сальского района и Шахт. Немного меньше - по 10 дончан - заболели в Волгодонске и Аксайском районе. В Гуково инфицированы восемь человек, а в Орловском районе - семь.По шесть заболевших выявили в Семикаракорском, Миллеровском, Тарасовском районах и Азове. В Белокалитвинском, Шолоховском, Неклиновском, Константиновском и Песчанокопском COVID-19 заболели по пять человек. По четыре пациента с коронавирусом появились в Зверево и Зимовниковском районе. Еще меньше случаев заражения медики зафиксировали в Кагальницком, Багаевском, Цимлянском, Октябрьском районах и Новошахтинске. В этих муниципалитетах заразились по три человека.По два человека заболели в Пролетарском, Целинском, Морозовском, Азовском, Пролетарском, Заветинском, Верхнедонском, Матвеево-Курганском, Зерноградском, Чертковском, Красносулинском, Мясниковском, Тацинском районах, а также в городах Новочеркасск и Донецк. Наименьшее количество новых инфицированных составили жители Таганрога и Каменского, Милютинского, Кашарского, Веселовского, Егорлыкского, Усть-Донецкого, Куйбышевского, Волгодонского, Дубовского районов. Там заразились по одному дончанину.Всего за период пандемии коронавирус выявили у 38 706 жителей Ростовской области.