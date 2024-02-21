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В Ростове врачи нашли по анализам сына заболевание у его матери

В Ростове врачи нашли по анализам сына заболевание у его матери
В Ростове-на-Дону врачи обнаружили у 45-летнего сына заболевание его матери. Об этом информацию сообщили в региональном Минздраве 20 февраля.

Горожанин проходил полное обследование организма и сдал в больнице ряд анализов. Ранее мужчина никогда не жаловался на состояние здоровья. Однако результаты обследования насторожили врача, и она увеличила список анализов. После этого у пациента выявили опасное генетическое заболевание. У него аномальное содержание гемоглобина, а такая особенность приводит к анемии.

Врачи решили обследовать и мать мужчины. Оказалось, что она болеет тем же. Теперь родственники находятся под наблюдением гематолога.

Анемия - патологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии. Анемия может плохо повлиять на работу различных органов и систем в организме.
Фото: Rostov.ru
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