Пропавшего в Ростове мужчину нашли без сознания на улице

В Ростове пропавшего мужчину нашли в бессознательном состоянии на улице. Об этом Rostov.ru сообщила Елена, мать 34-летнего Александра Гурина.Как ранее сообщалось, мужчина пропал 3 марта. Александр ушел из дома и вечером не вернулся. Родные забили тревогу и написали заявление в полицию.8 марта матери пропавшего сообщили, что ее сын найден живым. Его нашли в бессознательном состоянии на улице. Все лицо ростовчанина было в крови.- Сына положили в травматологию. У него частичная потеря памяти, поэтому рассказать, что с ним произошло, он пока не может, - поделилась мать Александра. - К счастью, он уже идет на поправку.Врачи дают положительные прогнозы и надеются, что скоро к Александру вернётся память.