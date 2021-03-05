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Пропавшего в Ростове мужчину нашли без сознания на улице

Пропавшего в Ростове мужчину нашли без сознания на улице
В Ростове пропавшего мужчину нашли в бессознательном состоянии на улице. Об этом Rostov.ru сообщила Елена, мать 34-летнего Александра Гурина.

Как ранее сообщалось, мужчина пропал 3 марта. Александр ушел из дома и вечером не вернулся. Родные забили тревогу и написали заявление в полицию.

8 марта матери пропавшего сообщили, что ее сын найден живым. Его нашли в бессознательном состоянии на улице. Все лицо ростовчанина было в крови.

- Сына положили в травматологию. У него частичная потеря памяти, поэтому рассказать, что с ним произошло, он пока не может, - поделилась мать Александра. - К счастью, он уже идет на поправку.

Врачи дают положительные прогнозы и надеются, что скоро к Александру вернётся память.

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