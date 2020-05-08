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В Ростове восстановят троллейбусный маршрут от Центрального рынка до Сельмаша

В Ростове восстановят троллейбусный маршрут от Центрального рынка до Сельмаша
В Ростове ожидается поставка троллейбусов с автономным ходом. Три единицы транспорта уже поступили в город.

В департаменте транспорта сообщили, что как только в город прибудет ещё одна машина, будет восстановлен троллейбусный маршрут № 7 Ц. рынок - Ворошиловский - Нагибина - Ленина - Сельмаш.

Маршрут был закрыт в конце 90-х. Направление ликвидировали из-за непригодности отдельных участков контактной сети, а также из-за нехватки подвижного состава.

Новые троллейбусы способны преодолеть несколько километров независимо от контактной сети. Эта их особенность позволит восстановить маршрут, закрытый более 20 лет назад.

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