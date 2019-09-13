Житель Ростова-на-Дону предлагает создать новый троллейбусный маршрут



В Ростове местный житель просит организовать новый троллейбусный маршрут. По словам Геннадия Сергейчика, ростовчанам необходимо, чтобы транспорт ходил от проспекта Сельмаш до ЖК «Красный Аксай». Такую петицию он опубликовал на общественном портале в интернете.



Для жителей нового жилого массива будет удобно, если троллейбусы после 20-й линии будут сворачивать на 19-ю линию и далее следовать до «Красного Аксая». В качестве примера Геннадий приводит изменения, который действовали во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тогда троллейбусы № 2 и № 22 курсировали по улице Красноармейской.



Сейчас от Сельмаша до жилого комплекса ходит только один прямой автобус № 54. На остановке его приходится ждать порядка 15 минут.