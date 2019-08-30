В Ростове в течение недели запланированы отключения света в разных районах



В первую неделю сентября сотни ростовчан останутся без электроэнергии. Об отключении сообщает «Донэнерго».



Так, 3 сентября с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:

- Детской в домах с 196 по 244 и с 221 по 263;

- Солидарности в домах с 219 по 279 и с 208 по 236;

- Кржижановского в домах с 197 по 235 и с 222 по 252;

- переулке Роговском в домах с 1 по 69 и с 2 по 44;

- Гарибальди в домах с 1 по 81 и с 2 по 78;

- переулке Равенства в домах с 5 по 67 и с 8 по 64;

- Книжной в домах с 177 по 213 и с 196 по 246;

- Новостроевской в домах с 173 по 219 и с 182 по 230;

- переулке Руднева в домах с 58 по 78 и с 61 по 73;

- Красных Партизан в домах с 1 по 79 и с 2 по 78;

- переулке Валдайский в домах с 1 по 45 и с 2 по 32;

- Краеведческой в домах с 1 по 7 и с 2 по 126;

- Кржижановского в домах с 301 по 413 и с 292 по 356;

- переулке Цусимском в домах с 1 по 65 и с 2 по 62;

- Вологодской в домах с 26 по 36;

- Новополоцкой;

- Каракумской в домах с 1 по 26 и с 2 по 24;

- Односторонней в домах с 1 по 27;

- Каменобродской в домах с 1 по 31 и с 2 по 14;

- Боряна в домах с 3 по 29 и с 6 по 28;

- Баграмяна;

- Алагирской;

- Армянской;

- переулке Сумский;

- переулке Персиановский;

- Новая в домах с 1 по 27 и с 2 по 10;

- проспекте Шолохова в домах с 45 по 85;

- переулке Бакинском в домах с 1 по 5 и с 2 по 6;

- Мира, 8;

- Димитрова в домах с 36 по 50 и с 41 по 45;

- Коллективной в домах с 34 по 52 и с 29 по 61;

- Грекова в домах с 3 по 35 и с 4 по 34;

- Полторацкого в домах с 91 по 119.



4 сентября электричество отключат с 9 утра до 17 часов на улицах:

- Коммунаров в домах с 23 по 29;

- проспекте Шолохова в домах с 146 по 154;

- переулке Контактном в домах с 1 по 23;

- переулке Быстром в домах с 2 по 8;

- переулке Бесланском в домах с 2 по 14;

- переулке Бакинском в домах с 2 по 28 и с 1 по 25;

- Большой Садовой в домах с 68 по 70 и № 76;

- Шаумяна в домах № 55 и № 84;

- переулке Семашко № 38;

- Черниговской в домах с 2 по 18 и с 1 по 37;

- Текучёва в домах с 161 по 195;

- переулке Журавлёва в домах с 155 по 163 и с 186 по 192, а также № 173/1;

- переулке Крепостном в домах с 177 по 183;

- проспекте Кировском, 132;

- переулке Аэроклубовском в домах с 57 по 59 и с 61 по 63;

- 2-й Володарского в домах с 321 по 325 и с 188 по 192, а также № 309

- переулке Коржушко в домах с 1 по 19 и с 8 по 18;

- Магнитогорской, 130;

- Судостроительной в домах с 70 по 78;

- переулке Ярошенко в домах с 7 по 17 и с 4 по 12.



5 сентября с 9 утра до 17 часов без света останутся жильцы улиц:

- Лесозащитной домов с 25 по 37;

- Двинской домов с 19 по 37 и с 46 по 66;

- 26-го Июня домов с 51 по 99 и с 48 по 96;

- Печорской домов с 36 по 56 и с 31 по 51;

- Волжской домов с 51 по 97 и с 56 по 104;

- Камской домов с 57 по 99 и с 44 по 88;

- Т. Дона домов с 61 по 77 и с 46 по 60;

- переулка Читинского домов с 1 по 23 и с 2 по 26;

- переулка Иркутского домов с 1 по 46 и с 2 по 48;

- переулка Архангельского домов с 1 по 29 и с 2 по 28;

- Большой Садовой домов с 68 по 76;

- переулке Минском домов с 1 по 39 и с 2 по 38;

- Шаумяна домов 63, 57, 55;

- Варфоломеева домов с 311 по 339 и с 350 по 372;

- переулке Нахичеванском домов с 68 по 98 и с 71 по 77;

- Малюгиной домов с 253 по 299 и с 284 по 338;

- Филимоновской домов с 287 по 341 и с 248 по 288;

- переулка Крепостного, 132;

- проспекта Театрального домов с 95 по 101;

- переулка Аэроклубовского домов с 15 по 31 и с 16 по 34;

- Портовой домов с 441 по 491;

- Сейнерной домов с 1 по 35 и с 44 по 58, а также №№ 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9;

- Судостроительной домов с 9 по 31 и с 20 по 48;

- Циолковского домов с 77 по 79;

- Войкова домов с 26 по 42 и с 51 по 99.



6 сентября с 9 утра до 16 часов электроэнергию отключат на улицах:

- Лермонтовской в домах с 174 по 194 и с 227 по 233;

- Тельмана в домах с 130 по 150 и с 155 по 177;

- переулке Крепостном в домах с 113 по 137 и № 128;

- Журавлева в домах с 117 по 139 и с 128 по 148;

- Красноармейской в домах с 137 по 157;

- Города Волос в домах с 118 по 130 и с 137 по 147;

- переулке Строительном в домах с 2 по 6;

- Судостроительной в домах с 33 по 49 и с 52 по 56;

- переулке Богачева в домах с 54 по 108 и с 41 по 69;

- Магнитогорской в домах с 55 по 67 и с 106 по 138, № 39;

- Кузнечной в домах с 95 по 161 и с 104 по 122;

- Портовой в домах с 424 по 506;

- переулке 2-м Буковом в домах с 1 по 7 и с 2 по 12.



В компании сообщили, что плановое отключение электроэнергии проводится во избежание аварийных ситуаций.