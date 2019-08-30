В Ростове в течение недели запланированы отключения света в разных районах
В первую неделю сентября сотни ростовчан останутся без электроэнергии. Об отключении сообщает «Донэнерго».
Так, 3 сентября с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:
- Детской в домах с 196 по 244 и с 221 по 263;
- Солидарности в домах с 219 по 279 и с 208 по 236;
- Кржижановского в домах с 197 по 235 и с 222 по 252;
- переулке Роговском в домах с 1 по 69 и с 2 по 44;
- Гарибальди в домах с 1 по 81 и с 2 по 78;
- переулке Равенства в домах с 5 по 67 и с 8 по 64;
- Книжной в домах с 177 по 213 и с 196 по 246;
- Новостроевской в домах с 173 по 219 и с 182 по 230;
- переулке Руднева в домах с 58 по 78 и с 61 по 73;
- Красных Партизан в домах с 1 по 79 и с 2 по 78;
- переулке Валдайский в домах с 1 по 45 и с 2 по 32;
- Краеведческой в домах с 1 по 7 и с 2 по 126;
- Кржижановского в домах с 301 по 413 и с 292 по 356;
- переулке Цусимском в домах с 1 по 65 и с 2 по 62;
- Вологодской в домах с 26 по 36;
- Новополоцкой;
- Каракумской в домах с 1 по 26 и с 2 по 24;
- Односторонней в домах с 1 по 27;
- Каменобродской в домах с 1 по 31 и с 2 по 14;
- Боряна в домах с 3 по 29 и с 6 по 28;
- Баграмяна;
- Алагирской;
- Армянской;
- переулке Сумский;
- переулке Персиановский;
- Новая в домах с 1 по 27 и с 2 по 10;
- проспекте Шолохова в домах с 45 по 85;
- переулке Бакинском в домах с 1 по 5 и с 2 по 6;
- Мира, 8;
- Димитрова в домах с 36 по 50 и с 41 по 45;
- Коллективной в домах с 34 по 52 и с 29 по 61;
- Грекова в домах с 3 по 35 и с 4 по 34;
- Полторацкого в домах с 91 по 119.
4 сентября электричество отключат с 9 утра до 17 часов на улицах:
- Коммунаров в домах с 23 по 29;
- проспекте Шолохова в домах с 146 по 154;
- переулке Контактном в домах с 1 по 23;
- переулке Быстром в домах с 2 по 8;
- переулке Бесланском в домах с 2 по 14;
- переулке Бакинском в домах с 2 по 28 и с 1 по 25;
- Большой Садовой в домах с 68 по 70 и № 76;
- Шаумяна в домах № 55 и № 84;
- переулке Семашко № 38;
- Черниговской в домах с 2 по 18 и с 1 по 37;
- Текучёва в домах с 161 по 195;
- переулке Журавлёва в домах с 155 по 163 и с 186 по 192, а также № 173/1;
- переулке Крепостном в домах с 177 по 183;
- проспекте Кировском, 132;
- переулке Аэроклубовском в домах с 57 по 59 и с 61 по 63;
- 2-й Володарского в домах с 321 по 325 и с 188 по 192, а также № 309
- переулке Коржушко в домах с 1 по 19 и с 8 по 18;
- Магнитогорской, 130;
- Судостроительной в домах с 70 по 78;
- переулке Ярошенко в домах с 7 по 17 и с 4 по 12.
5 сентября с 9 утра до 17 часов без света останутся жильцы улиц:
- Лесозащитной домов с 25 по 37;
- Двинской домов с 19 по 37 и с 46 по 66;
- 26-го Июня домов с 51 по 99 и с 48 по 96;
- Печорской домов с 36 по 56 и с 31 по 51;
- Волжской домов с 51 по 97 и с 56 по 104;
- Камской домов с 57 по 99 и с 44 по 88;
- Т. Дона домов с 61 по 77 и с 46 по 60;
- переулка Читинского домов с 1 по 23 и с 2 по 26;
- переулка Иркутского домов с 1 по 46 и с 2 по 48;
- переулка Архангельского домов с 1 по 29 и с 2 по 28;
- Большой Садовой домов с 68 по 76;
- переулке Минском домов с 1 по 39 и с 2 по 38;
- Шаумяна домов 63, 57, 55;
- Варфоломеева домов с 311 по 339 и с 350 по 372;
- переулке Нахичеванском домов с 68 по 98 и с 71 по 77;
- Малюгиной домов с 253 по 299 и с 284 по 338;
- Филимоновской домов с 287 по 341 и с 248 по 288;
- переулка Крепостного, 132;
- проспекта Театрального домов с 95 по 101;
- переулка Аэроклубовского домов с 15 по 31 и с 16 по 34;
- Портовой домов с 441 по 491;
- Сейнерной домов с 1 по 35 и с 44 по 58, а также №№ 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9;
- Судостроительной домов с 9 по 31 и с 20 по 48;
- Циолковского домов с 77 по 79;
- Войкова домов с 26 по 42 и с 51 по 99.
6 сентября с 9 утра до 16 часов электроэнергию отключат на улицах:
- Лермонтовской в домах с 174 по 194 и с 227 по 233;
- Тельмана в домах с 130 по 150 и с 155 по 177;
- переулке Крепостном в домах с 113 по 137 и № 128;
- Журавлева в домах с 117 по 139 и с 128 по 148;
- Красноармейской в домах с 137 по 157;
- Города Волос в домах с 118 по 130 и с 137 по 147;
- переулке Строительном в домах с 2 по 6;
- Судостроительной в домах с 33 по 49 и с 52 по 56;
- переулке Богачева в домах с 54 по 108 и с 41 по 69;
- Магнитогорской в домах с 55 по 67 и с 106 по 138, № 39;
- Кузнечной в домах с 95 по 161 и с 104 по 122;
- Портовой в домах с 424 по 506;
- переулке 2-м Буковом в домах с 1 по 7 и с 2 по 12.
В компании сообщили, что плановое отключение электроэнергии проводится во избежание аварийных ситуаций.