Часть Ростова почти на две недели останется без горячей воды
Часть жителей Ростова почти на две недели останется без горячей воды. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Ограничения затронут жителей Ленинского и Октябрьского районов. Горячей воды не будет по адресам: Братский, 113/109а, 146; Буденновский, 105/8, 105/10; Гвардейский, 72а, 72/91; Доломановский, 101, 110/55, 124/1, 124/2, 126, 128; Дранко, 110, 110а, 112, 129, 129/1, 129/2, 131/165, 139; Ивановского, 26, 28, 32, 32а, 34, 34а, 36; Козлова, 61, 61а, 61б, 61в, 62/148, 65а, 65б; Мечникова, 41/53, 45, 45а, 59, 65/40, 116, 118, 120, 120а, 120б, 120в, 120/2, 122, 124, 126, 126а, 126б, 128, 128а; Нефедова, 58/115, 63/146а; Сеченова, 8; Стадионная, 7, 9а, 38; Фрунзе, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 22/1, 22а; Халтуринский, 153/67, 155, 157/64, 161, 167, 169, 206В/106, 208/137, 210, 212, 214.
Отключение связано с планово-предупредительными работами на объектах теплоснабжения.