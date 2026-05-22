В жестком массовом ДТП на Портовой в Ростове пострадал водитель кроссовера
В Ростове-на-Дону на Портовой улице произошло массовое ДТП, есть пострадавший. Авария произошла 21 мая.
Согласно предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля «Чери Тигго» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хендэ Солярис», которым управлял 37-летний мужчина. Произошло столкновение. От удара кроссовер «Чери» был отброшен на стоявшую рядом машину «Лэнд Ровер», за рулем которой находился 55-летний водитель.
В результате столкновения травмы получил водитель «Чери Тигго». Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.