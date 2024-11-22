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Доходный дом Г.Г. Бейхмана продают в Ростове за 110 млн рублей

Доходный дом Г.Г. Бейхмана продают в Ростове за 110 млн рублей
Доходный дом Г. Г. Бейхмана продают в Ростове за 110 миллионов рублей. Информация об этом появилась 19 ноября на сайте объявлений.

По информации из открытых источников, здание, расположенное по адресу: Большая Садовая, 90, было построено в 1890 году в неоклассическом направлении эклектики. Главный фасад особняка украшен лепным и штукатурным декором.

В 1998 году историческое здание было признано объектом культурного наследия.

Здание ухоженное. Износ особняка - 65%. В доходном доме три этажа, его площадь составляет 600 квадратных метров. На первом этаже расположены магазины, а на остальных — четыре квартиры.

Почему старинный дом выставили на продажу, неизвестно. Продавец — одно из агентств недвижимости.
Фото: Авито
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