Доходный дом Г.Г. Бейхмана продают в Ростове за 110 млн рублей
Доходный дом Г. Г. Бейхмана продают в Ростове за 110 миллионов рублей. Информация об этом появилась 19 ноября на сайте объявлений.
По информации из открытых источников, здание, расположенное по адресу: Большая Садовая, 90, было построено в 1890 году в неоклассическом направлении эклектики. Главный фасад особняка украшен лепным и штукатурным декором.
В 1998 году историческое здание было признано объектом культурного наследия.
Здание ухоженное. Износ особняка - 65%. В доходном доме три этажа, его площадь составляет 600 квадратных метров. На первом этаже расположены магазины, а на остальных — четыре квартиры.
Почему старинный дом выставили на продажу, неизвестно. Продавец — одно из агентств недвижимости.