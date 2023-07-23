В Ростове на улице Шаумяна обрушилась часть старинного здания

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В Ростове на улице Шаумяна обрушилась часть доходного дома Симона Рувинского. ЧП произошло вечером 22 июля.Речь идет о трехэтажном здании № 96. Около 21 часа с его угла отвалился большой кусок фасадной кладки. Гора кирпичей повредила газовую трубу.Приехавшие на место спасатели устранили поломку и оцепили опасную территорию сигнальной лентой.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал.Доходный дом Симона Рувинского является объектом культурного наследия регионального значения. В 2020 году его признали аварийным.Департамент координации строительства и перспективного развития города должен был оценить размер компенсаций собственникам жилья в этом доме. По данным, в 2022 году в здании находилось шесть жилых квартир. Сколько из них до сих пор не расселены, неизвестно.