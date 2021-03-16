В автобусе № 33 в Ростове во время движения вылетело стекло

В Ростове разбилось стекло в городском пассажирском автобусе № 33, выполнявшем рейс Главный ж/д вокзал - Верхний Темерник. ЧП случилось рано утром 18 марта на проспекте Королева, 27Б/5.Очевидцы опубликовали фотографии с места случившегося в социальных сетях. На снимках видно, как окно у пассажирского сиденья покрылось сеткой мелких трещин, а в центре и вовсе осыпалось.Инцидент произошел во время движения транспорта в районе остановки «Вологодская». Что могло стать причиной внезапной трещины, остается загадкой. Информация о пострадавших станет известна позже.