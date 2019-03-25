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В Ростове в этом году начнётся реконструкция Соборной площади

В Ростове в этом году начнётся реконструкция Соборной площади
В этом году в Ростове начнётся реконструкция Соборной площади. Об этом сообщили в правительстве области.

Территорию планируется благоустроить для прогулок и отдыха. Концептуально площадь должна вписаться в дизайн переулка Соборного.
В процессе реконструкции с улицы Станиславского уберут ларьки и запретят торговлю с земли. По проекту на площади должны разбить газоны, установить лавочки, высадить зелёные насаждения.

План реконструкции должен быть готов к маю.

В апреле возобновится реконструкция улицы Станиславского на участке от переулка Семашко до проспекта Буденновского. Предполагается заменить дорожное покрытие и трамвайные пути на 550 метрах. Завершить работы планируется в октябре.

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