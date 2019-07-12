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Реконструкцию Соборной площади в Ростове закончат к 1 октября

Реконструкцию Соборной площади в Ростове закончат к 1 октября
К 1 октября 2019 года закончится реконструкция Соборной площади в Ростове-на-Дону. К концу октября на данном участке улицы Станиславского начнут ходить трамваи. Соответствующую информацию опубликовали на сайте правительства Ростовской области.

Напомним, ремонт на Станиславского начали в мае. Подрядчик должен переустроить порядка 600 метров путей. При этом следует проложить бетонную подушку, чтобы уменьшить вибрацию от движения трамваев. Тротуар станет в два раза шире.

На пересечении улицы Станиславского и проспекта Будённовский находится древний каменный некрополь, который предстоит исследовать. Сейчас ведутся поиски подрядчика.

В городской администрации добавили, что осенью на Соборной появятся скамейки, газоны, деревья и кустарники.

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