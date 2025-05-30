В Донецке вспыхнул пожар в квартире из-за телефона, оставленного на зарядке

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области в городе Донецке вспыхнул пожар в квартире из-за оставленного на зарядке телефона. Инцидент случился в пятиэтажном доме на улице Королева 29 мая.Мужчина оставил телефон заряжаться и отправился спать. Из-за короткого замыкания в розетке гаджет начал гореть. Огонь распространился на кресло. Соседи, почувствовав запах дыма, вызвали пожарных. На место происшествия прибыли 12 специалистов на трех спецмашинах. Пожарные ликвидировали возгорание на пяти квадратных метрах.По данным ГУ МЧС по Ростовской области, причиной пожара стало короткое замыкание в розетке.