В зоне СВО погиб 49-летний боец из Ростовской области

Фото: Родные Алексея Воробьева

В Ростовской области пройдет церемония прощания с военнослужащим, павшим в ходе специальной военной операции. Похороны Алексея Воробьева состоятся 15 мая.Алексей – уроженец Волгодонска, где он провел детство и юность. Получив образование, он посвятил себя службе в органах внутренних дел. Долгие годы работал в полиции, завершил карьеру в звании подполковника.С началом специальной военной операции он добровольно вступил в ряды защитников Отечества. В зоне проведения СВО боец был зачислен в войсковую часть 11097. Алексей получил смертельное ранение 9 сентября 2023 года при выполнении боевой задачи на территории Донбасса. С того трагического момента он считался пропавшим без вести.Предание земле Алексея Воробьёва проведут на Аллее Славы кладбища № 1 в Волгодонске.