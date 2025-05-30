Фото: ФК Ростов

Защитник "Ростова" Максим Осипенко близок к трансферу в московское "Динамо". Ориентировочная стоимость сделки оценивается в 1,5 миллиона евро, что эквивалентно 133,4 миллиона рублей по текущему курсу.Как сообщает "Чемпионат", представители футболиста ведут переговоры с "Динамо" по условиям личного соглашения. Хотя окончательная договорённость ещё не достигнута, стороны демонстрируют прогресс в обсуждении деталей.Стоит напомнить, что интерес столичного клуба к Осипенко возникал и ранее. Не исключено, что игрок повторит путь бывшего капитана Данила Глебова, пополнив ряды "Динамо".Официальные заявления по данному вопросу пока отсутствуют.