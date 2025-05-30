Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Защитник "Ростова" Максим Осипенко близок к трансферу в московское "Динамо"

Защитник "Ростова" Максим Осипенко близок к трансферу в московское "Динамо"
Защитник "Ростова" Максим Осипенко близок к трансферу в московское "Динамо". Ориентировочная стоимость сделки оценивается в 1,5 миллиона евро, что эквивалентно 133,4 миллиона рублей по текущему курсу.

Как сообщает "Чемпионат", представители футболиста ведут переговоры с "Динамо" по условиям личного соглашения. Хотя окончательная договорённость ещё не достигнута, стороны демонстрируют прогресс в обсуждении деталей.

Стоит напомнить, что интерес столичного клуба к Осипенко возникал и ранее. Не исключено, что игрок повторит путь бывшего капитана Данила Глебова, пополнив ряды "Динамо".

Официальные заявления по данному вопросу пока отсутствуют.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.