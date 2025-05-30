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Пострадавшая в ДТП в Азове двухлетняя девочка находится в коме

Пострадавшая в ДТП в Азове двухлетняя девочка находится в коме
Отец маленькой девочки, пострадавшей в автомобильной аварии в Азове, сообщил DonDay, что ребенок находится в коме.

-Наш ребенок сейчас в коме, - поделился Станислав. - Врачи прилагают все усилия, и мы можем только надеяться.

Трагический инцидент произошел 27 мая в Коротком переулке. Согласно информации областной Госавтоинспекции, 30-летняя женщина за рулем "Toyota Rav 4" совершила наезд на двухлетнего ребенка.

Девочка была госпитализирована с тяжелыми повреждениями. Ей срочно требуется переливание крови, и медицинские работники объявили о поиске доноров с четвертной положительной группой крови.
Фото: Соцсети
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