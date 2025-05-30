В Ростове до 12 июня продолжается голосование за объекты благоустройства
С 21 апреля стартовало онлайн-голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проект реализуют по инициативе президента России. Голосование продлится до 12 июня.
Как рассказал глава донской столицы Александра Скрябина, почти 45 тысяч жителей Ростова уже отдали свои голоса за понравившийся проект благоустройства.
- Хочу обратиться к тем, кто этого пока еще не сделал. Пожалуйста, не останьтесь в стороне. Данный проект - уникальная возможность выполнить благоустройство и возможно благодаря именно вашему голосу ваше любимое место отдыха станет комфортным, - обратился к ростовчанам глава.
В голосовании от Ростова-на-Дону участвуют пять общественных пространств. На данный момент лидирует территория на проспекте Маршала Жукова, 2. Второе место занимает сквер Строителей. Третье — сквер имени М.А. Шолохова. На четвертом месте площадь Советов. Замыкает список общественное пространство в микрорайоне «Платовский».
Граждане старше 14 лет могут проголосовать за один из предложенных объектов на федеральной платформе za.gorodsreda.ru, через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтёров.
Объект, получивший наибольшее количество голосов, будет включён в список территорий, которые будут благоустроены в следующем году.
- Дорогие ростовчане, принимайте участие в голосовании — это важно и возможность внести свой вклад в развитие нашего любимого города! - отметил Александр Скрябин.