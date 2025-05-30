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В Ростове затопило Университетский переулок

В Ростове затопило Университетский переулок

В Ростове Университетский переулок затопило, превратив его в бурлящий поток. Свидетели запечатлели случившееся и опубликовали кадры в соцсетях.

Инцидент произошел днем 30 мая в Университетском переулке, неподалеку от ЗАГСа. Из-под канализационного люка хлынула вода, затопив обширную территорию в несколько сотен метров. Потоки воды устремились в направлении Большой Садовой улицы.

На момент публикации аварийные службы еще не прибыли на место происшествия.
Фото: Соцсети
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