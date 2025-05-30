В Ростове затопило Университетский переулок
В Ростове Университетский переулок затопило, превратив его в бурлящий поток. Свидетели запечатлели случившееся и опубликовали кадры в соцсетях.
Инцидент произошел днем 30 мая в Университетском переулке, неподалеку от ЗАГСа. Из-под канализационного люка хлынула вода, затопив обширную территорию в несколько сотен метров. Потоки воды устремились в направлении Большой Садовой улицы.
На момент публикации аварийные службы еще не прибыли на место происшествия.