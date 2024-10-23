В зоне СВО трагически погиб старший сержант из Ростовской области

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В зоне специальной военной операции трагически погиб старший сержант Виктор Череповский, уроженец Ростовской области. 18 сентября он погиб во время обстрела с воздуха.Виктор, проживавший в Азовском районе, добровольно вступил в ряды участников специальной военной операции. 18 сентября 2024 года он проводил разведку местности и готовил маршруты для выдвижения штурмовых групп. В этот момент на группу солдат, возглавляемую Виктором, обрушился воздушный удар.До последнего мужчина руководил эвакуацией своих товарищей. К сожалению, он сам получил смертельное ранение.Пока не известно, будет ли 38-летний военнослужащий посмертно удостоен государственной награды.