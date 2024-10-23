Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В зоне СВО трагически погиб старший сержант из Ростовской области

В зоне СВО трагически погиб старший сержант из Ростовской области
В зоне специальной военной операции трагически погиб старший сержант Виктор Череповский, уроженец Ростовской области. 18 сентября он погиб во время обстрела с воздуха.

Виктор, проживавший в Азовском районе, добровольно вступил в ряды участников специальной военной операции. 18 сентября 2024 года он проводил разведку местности и готовил маршруты для выдвижения штурмовых групп. В этот момент на группу солдат, возглавляемую Виктором, обрушился воздушный удар.

До последнего мужчина руководил эвакуацией своих товарищей. К сожалению, он сам получил смертельное ранение.

Пока не известно, будет ли 38-летний военнослужащий посмертно удостоен государственной награды.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.