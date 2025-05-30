В Ростове подозреваемого в экстремизме муфтия отправили в СИЗО

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В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд принял решение о заключении под стражу руководителя местной мусульманской общины и двух его помощников. Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана на два месяца.Предполагается, что в изоляторе они останутся по меньшей мере до 29 июля.Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, главу местной мусульманской религиозной общины подозревают в причастности к запрещенной экстремистской международной религиозной организации.Как сообщает региональное отделение ФСБ, в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям об организации деятельности экстремистской группировки и хулиганстве.Речь идет о руководителе организации, который проводил переговоры с захватчиками СИЗО № 1 в Ростове 16 июня 2024 года.