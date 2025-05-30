Дочери Татьяны Быковской вернули детей, которых тайно вывез ее бывший муж

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Дети дочери бывшего министра здравоохранения Ростовской области благополучно возвращены после того, как их тайно вывез за границу её экс-супруг. Информацию об этом распространил портал DonDay.По словам Юлии, она поделилась произошедшим в социальных сетях. 25 мая её бывший муж забрал детей после школы и увез в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что он тайно переправил их в Турцию. Юлия подчеркнула, что не давала согласия на этот выезд, считая поступок бывшего мужа неправомерным.Вскоре Юлия сама прибыла в Турцию, где в городе Алания начались активные поиски. При поддержке турецкой полиции женщине удалось разыскать своих детей. Они находились вместе с отцом и бабушкой. Юлия сообщает, что бывший муж настойчиво утверждал о законности пребывания детей за рубежом и всячески ограничивал её общение с ними.На данный момент дети в безопасности и находятся рядом с матерью. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.