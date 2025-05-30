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Дочери Татьяны Быковской вернули детей, которых тайно вывез ее бывший муж

Дочери Татьяны Быковской вернули детей, которых тайно вывез ее бывший муж

Дети дочери бывшего министра здравоохранения Ростовской области благополучно возвращены после того, как их тайно вывез за границу её экс-супруг. Информацию об этом распространил портал DonDay.

По словам Юлии, она поделилась произошедшим в социальных сетях. 25 мая её бывший муж забрал детей после школы и увез в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что он тайно переправил их в Турцию. Юлия подчеркнула, что не давала согласия на этот выезд, считая поступок бывшего мужа неправомерным.

Вскоре Юлия сама прибыла в Турцию, где в городе Алания начались активные поиски. При поддержке турецкой полиции женщине удалось разыскать своих детей. Они находились вместе с отцом и бабушкой. Юлия сообщает, что бывший муж настойчиво утверждал о законности пребывания детей за рубежом и всячески ограничивал её общение с ними.

На данный момент дети в безопасности и находятся рядом с матерью. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Фото: Соцсети
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