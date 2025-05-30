На «Ростов Арене» усилят контроль за дрифтерами

Фото: Ростов.ру

На «Ростов Арене» инспекторы ДПС будут внимательнее следить за дрифтерами. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.С 2018 года рядом со стадионом появилось место, где собираются любители дрифта. Ночью здесь появляются сотни молодых людей, слушают музыку, снимают видео и общаются. Однако это беспокоит многих горожан, особенно жителей соседних домов.Из-за жалоб ГИБДД решила усилить контроль. Экипажи ДПС будут ближе к стадиону, чтобы следить за ситуацией.В соцсетях начались споры. Одни считают, что дрифтеров нужно ограничить, другие беспокоятся, что на дорогах станет опаснее. Дрифтеры признают, что им некуда ехать, так как других площадок для них нет.По словам участников движения, спортивная езда — это отдельное увлечение в Ростовской области. На мероприятия приезжают люди из соседних городов и регионов. Если бы в донской столице была специальная площадка для дрифтеров, это могло бы привлечь туристов.Сейчас дрифтеров могут штрафовать на сумму до 1 000 рублей или лишать прав. В некоторых случаях им грозит арест на 15 суток за нарушения ПДД.