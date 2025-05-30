Стали известны подробности загадочного исчезновения 34-летнего жителя Аксая

Фото: DonDay.ru.

Выяснились подробности исчезновения 34-летнего Владимира Семыкина. Мужчина перестал выходить на связь с родственниками с 18 мая. Об этом сообщает Donday.ru.Как рассказала мать пропавшего, Наталья, в тот день женщина отправила ему сообщение, однако ответа не было. После звонка хозяйки квартиры, в которой проживал ее сын, она забила тревогу.- Хозяйка квартиры выразила беспокойство, что не может с ним связаться с понедельника – 19 мая. Тогда мы решили зайти в квартиру с ее ключом. Владимира в квартире не было. Ноутбук стоял на столе, вещи вроде были на месте. Было ощущение, что он вышел в магазин или просто куда-то по делам. Спустя неделю, 26 мая, ничего не изменилось, - рассказала родственница.Тогда женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже по месту его жительства – в городе Аксае. Ранее Владимир проживал в городе Таганроге, там пока поиски не велись.Последний раз мужчину видели 24 мая на улице Венеры. Мама связалась с кассиром, и та сообщила, что он просто приходил за продуктами. На записи с камер видеонаблюдения Владимир улыбается и несет продуктовую корзину в руках.Владимир ростом 186 сантиметров и плотного телосложения. Волосы каштанового цвета, глаза карие. С собой он взял темно-синий рюкзак.Мама пропавшего, Наталья, надеется отыскать сына живым. Всех, кто видел его или может помочь в поисках, просят звонить по номерам: 112, аксайский отдел полиции: 8-863-505-40-49 или +7-919-891-51-18 (мама).