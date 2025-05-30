В Ростове мужчине чуть не отрезало руку деревообрабатывающим станком

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В Ростове-на-Дону на деревообрабатывающем производстве произошел опасный инцидент, едва не стоивший работнику руки. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда по Ростовской области.Несчастный случай произошел 6 мая текущего года в компании «Лига», находящейся в Ростове. Согласно информации, предоставленной ведомством, во время работы на станке по обработке древесины рука сотрудника была захвачена вращающейся частью оборудования.В результате инцидента мужчина получил серьезные травмы правой руки.