В Ростове увеличили плановое количество транспорта на маршрутах

Фото: Ростов.ру

С 15 ноября общественный транспорт в донской столице начал работу по зимнему графику. В связи с этим перевозчики должны увеличить количество машин на маршрутах. Об этом сообщил Ростовский городской транспорт.По одному автобусу малого класса должны добавить на маршрут № 15 и по два – на №№ 51 и 61 (все они курсируют от Западного переезда до Центрального рынка).Перевозчики обязаны выпускать на четыре машины больше на маршрут № 18 (Суворовский - Карла Маркса). По две дополнительных единицы транспорта должны курсировать по маршрутам №№ 1, 27 (Суворовский – Центральный рынок), № 10 (Суворовский – ГПЗ-10), № 66 (Стартовая – Александровка).Напомним, что с 25 ноября в Ростове вырастут тарифы на проезд. Поездка с оплатой наличными средствами будет стоить 39 рублей, банковской картой — 36 рублей. Жители города возмущены ситуацией и требуют от властей отменить это решение.