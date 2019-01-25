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В Ростове увеличат количество транспорта, идущего в микрорайон Суворовский

В Ростове увеличат количество транспорта, идущего в микрорайон Суворовский
На маршруты, следующие в микрорайон Суворовский, добавят дополнительное количество единиц транспорта. Об этом сообщили в администрации города 28 января.
- Для сокращения интервала движения будет рассмотрен вопрос увеличения количества единиц выпускаемой техники по маршрутам №№ 27, 10а, 1, - отметили в мэрии.

Маршрутки №№ 18 и 81 планируется заменить автобусами большой вместимости.

Когда должны произойти изменения, в администрации не уточнили.

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