В Ростове увеличат количество транспорта, идущего в микрорайон Суворовский
На маршруты, следующие в микрорайон Суворовский, добавят дополнительное количество единиц транспорта. Об этом сообщили в администрации города 28 января.
- Для сокращения интервала движения будет рассмотрен вопрос увеличения количества единиц выпускаемой техники по маршрутам №№ 27, 10а, 1, - отметили в мэрии.
Маршрутки №№ 18 и 81 планируется заменить автобусами большой вместимости.
Когда должны произойти изменения, в администрации не уточнили.