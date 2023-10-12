Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове увеличилась яма под трамвайными путями на Центральном рынке

В Ростове увеличилась яма под трамвайными путями на Центральном рынке
DonDay сообщил о ситуации с ямой на Центральном рынке в Ростове. За неделю неровность на пересечении улицы Станиславского и переулка Семашко так и не устранили. Более того, провал начал увеличиваться.

На кадрах 4 октября видно, что асфальт просел на краю проезжей части. Скорее всего, под ним размыло землю и в образовавшуюся яму провалилось и покрытие. Подрядчики, которые вызвались за копейки проводить ямочный ремонт в донской столице, не торопятся решать ситуацию. Днем 12 октября участок с провалом увеличился. Теперь вниз посыпался и тротуар. Очевидно, после проливных дождей землю размыло еще больше.

К счастью, по этому участку проезжает не так много машин. Так что угодить в ловушку шансов немного. А вот пешеходы запросто могут вывихнуть или сломать что-нибудь, переходя дорогу по зебре. Кроме того, там же проходит и трамвайная линия. Если под тяжестью электротранспорта в полотне образуется яма, не исключено, что он и сам провалится туда. Вместе с пассажирами.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.