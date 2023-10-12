В Ростове увеличилась яма под трамвайными путями на Центральном рынке
DonDay сообщил о ситуации с ямой на Центральном рынке в Ростове. За неделю неровность на пересечении улицы Станиславского и переулка Семашко так и не устранили. Более того, провал начал увеличиваться.
На кадрах 4 октября видно, что асфальт просел на краю проезжей части. Скорее всего, под ним размыло землю и в образовавшуюся яму провалилось и покрытие. Подрядчики, которые вызвались за копейки проводить ямочный ремонт в донской столице, не торопятся решать ситуацию. Днем 12 октября участок с провалом увеличился. Теперь вниз посыпался и тротуар. Очевидно, после проливных дождей землю размыло еще больше.
К счастью, по этому участку проезжает не так много машин. Так что угодить в ловушку шансов немного. А вот пешеходы запросто могут вывихнуть или сломать что-нибудь, переходя дорогу по зебре. Кроме того, там же проходит и трамвайная линия. Если под тяжестью электротранспорта в полотне образуется яма, не исключено, что он и сам провалится туда. Вместе с пассажирами.