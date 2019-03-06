В Ростове ушла на прогулку и пропала 83-летняя женщина





В Ростове разыскивают пожилую местную жительницу. Утром 8 марта 83-летняя Анастасия Николаевна Володина ушла на прогулку и не вернулась.



О пропаже пенсионерки сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». Женщина пропала в Кировском районе города. Она может быть дезориентирована. Не исключено, что ростовчанка заблудилась и не может найти дорогу домой.



Пенсионерка была одета в тёмно-зелёное пальто-пуховик с капюшоном. Под верхней одеждой у неё чёрно-белые пятнистые гамаши, тёмно-красный свитер. На голове - вязаная серая шапка, на ногах - коричневые ботинки.



Всех, кто видел пропавшую Анастасию Николаевну Володину, просят сообщить по телефону: 8-800-700-54-52.