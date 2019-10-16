Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове пенсионерка самовольно ушла из больницы и пропала

В Ростове пенсионерка самовольно ушла из больницы и пропала
Пропавшую пенсионерку разыскивают в Ростове. О том, где находится женщина, уже сутки ничего не известно.

Утром 17 октября 68-летняя Ольга Владимировна Чупина самовольно ушла из больницы и пропала. Когда родные узнали о том, что она покинула медицинское учреждение, обратились за помощью в её розыске к волонтёрам.
- Ростовчанка нуждается в медицинской помощи, - уточнили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», - она также не ориентируется в пространстве.

Добровольцы распространили ориентировки с приметами и фотографией пропавшей. Рост женщины - около 160 сантиметров, у неё среднее телосложение, тёмные волосы, карие глаза.

В день пропажи она была одета в светло-синюю болоньевую куртку до колен, тёмно-синий велюровый берет, брюки в тёмно-жёлтую клеточку, на ногах - белые шлёпанцы. С собой у пенсионерки была бежевая сумка, в которой лежали документы на её имя.

Всех, кто видел Ольгу Чупину или знает, где она может находиться, просят сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.