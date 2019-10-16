В Ростове пенсионерка самовольно ушла из больницы и пропала



Пропавшую пенсионерку разыскивают в Ростове. О том, где находится женщина, уже сутки ничего не известно.



Утром 17 октября 68-летняя Ольга Владимировна Чупина самовольно ушла из больницы и пропала. Когда родные узнали о том, что она покинула медицинское учреждение, обратились за помощью в её розыске к волонтёрам.

- Ростовчанка нуждается в медицинской помощи, - уточнили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», - она также не ориентируется в пространстве.



Добровольцы распространили ориентировки с приметами и фотографией пропавшей. Рост женщины - около 160 сантиметров, у неё среднее телосложение, тёмные волосы, карие глаза.



В день пропажи она была одета в светло-синюю болоньевую куртку до колен, тёмно-синий велюровый берет, брюки в тёмно-жёлтую клеточку, на ногах - белые шлёпанцы. С собой у пенсионерки была бежевая сумка, в которой лежали документы на её имя.



Всех, кто видел Ольгу Чупину или знает, где она может находиться, просят сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.