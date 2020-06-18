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В Ростове упавшее дерево заблокировало вход в подъезд многоквартирного дома

В Ростове упавшее дерево заблокировало вход в подъезд многоквартирного дома
В Октябрьском районе Ростова упавшее дерево заблокировало вход в подъезд двухэтажного многоквартирного дома.

ЧП произошло 20 июня на улице Козлова. Порывом ветра на землю повалило старое дерево. Ствол с ветвями загородил вход в подъезд, а также заблокировал проезжую часть.
- На место происшествия выехал расчёт поисково-спасательной службы, - рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС. - Спасатели распилили дерево, убрали бревна, освободили вход в подъезд и проезд для транспорта.

В результате инцидента никто не пострадал.

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