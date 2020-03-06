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В Таганроге упавшее дерево перекрыло проезд

В Таганроге упавшее дерево перекрыло проезд
В Таганроге Ростовской области на проезжую часть упало дерево. Инцидент произошёл утром 12 марта на улице Александровской.

В районе дома № 211 ствол дерева надломился, и одна его часть рухнула на дорогу. Ствол с ветками перекрыл одну поллосу движения, и автомобилистам приходилось выезжать на встречную. К счастью, в момент падения рядом не было машин, так что в результате происшествия никто не пострадал.

Жители Ростовской области давно знают, что в непогоду практически во всех городах региона начинают падать деревья. Они повреждают автомобили и рвут линии электропередач. На улицах продолжают находиться много сухих деревьев, которые не выдерживают напора сильного ветра.

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