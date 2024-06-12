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В Ростове улицу Чапаевскую заливает нечистотами

В Ростове улицу Чапаевскую заливает нечистотами
В Ростове улицу Чапаевскую заливает нечистотами. Об этом горожане рассказали в социальных сетях 12 июня.

По словам ростовчан, по улице течет зеленая жижа из канализации. Из-за нечистот на улице стоит дикая вонь.

- Выйти во двор или открыть окна, чтобы проветрить комнаты в доме, невозможно, - сообщили местные жители.

Ростовчане надеются, что на проблему отреагируют коммунальные службы. Однако сейчас люди вынуждены терпеть неприятный запах и ждать помощи от аварийных служб.
Фото: соцсети
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