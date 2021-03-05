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В Ростове украденную крышку люка заменили стулом

В Ростове украденную крышку люка заменили стулом
В Ростове-на-Дону в открытый канализационный люк на проезжей части вставили стул. О таком методе обеспечения безопасности на дорогах 10 марта рассказали очевидцы в социальных сетях.

Очевидно, неравнодушные жители донской столицы не стали ждать ДТП из-за отсутствия крышки на люке и воспользовались подручными средствами - вставили в яму старый стул. По крайней мере, водители издалека смогут увидеть его и объехать отверстие. Кроме того, в яму мог угодить человек.

Как сообщал Rostov.ru, МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» потратит порядка 60 миллионов рублей на ремонт, промывку и восстановление ливневой канализации, включая крышки люков. Работы должны закончить к концу 2021 года. А пока местные жители справляются с опасными ямами самостоятельно.

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