В Ростове украденную крышку люка заменили стулом
В Ростове-на-Дону в открытый канализационный люк на проезжей части вставили стул. О таком методе обеспечения безопасности на дорогах 10 марта рассказали очевидцы в социальных сетях.
Очевидно, неравнодушные жители донской столицы не стали ждать ДТП из-за отсутствия крышки на люке и воспользовались подручными средствами - вставили в яму старый стул. По крайней мере, водители издалека смогут увидеть его и объехать отверстие. Кроме того, в яму мог угодить человек.
Как сообщал Rostov.ru, МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» потратит порядка 60 миллионов рублей на ремонт, промывку и восстановление ливневой канализации, включая крышки люков. Работы должны закончить к концу 2021 года. А пока местные жители справляются с опасными ямами самостоятельно.