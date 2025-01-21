В Ростове телецентр не пустил синоптиков проверять качество воздуха

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В Ростове-на-Дону телецентр не пустил сотрудников гидрометслужбы проверять качество воздуха. Об этом сказано на сайте Северо-Кавказского УГМС.Как сообщили специалисты, мониторинг окружающей среды провести не удалось в полном объеме. Синоптиков не пускают на территорию ПНЗ с 1 января 2025 года.- Более чем 50-летний мониторинг загрязнения атмосферного воздуха перестал осуществляться в связи с прекращением допуска сотрудников гидрометслужбы к ПНЗ на территории телецентра, - сказано в сообщении.По данным метеостанций Ростовской области, радиационный фон не превышает естественного уровня.