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В Ростове на Добровольского может упасть аварийное дерево

В Ростове на Добровольского может упасть аварийное дерево
В Ростове-на-Дону на Добровольского может упасть аварийное дерево. Жалобу горожане разместили на сайте Благоустройства 14 октября.

Как рассказали горожане, недалеко от дома № 11 находится аварийное дерево. Со временем растение начало наклоняться к земле. Ветви повисли над тротуаром и парковочными местами.

- Прошлой зимой обледеневшая ветка наклонялась почти до земли и создавала угрозу пешеходам и автомобилям на парковке. Просим опилить дерево, - пишут пользователи.

С началом октября в Ростове начало холодать. Совсем скоро жителей снова ждут гололед и снег, тогда ситуация может ухудшиться. Не исключено, что дерево упадет в тот момент, когда рядом будут проходить люди.

Чтобы избежать ДТП, жители просят убрать растение.
Фото: Благоустройство
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