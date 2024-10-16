В Ростове на Добровольского может упасть аварийное дерево

Фото: Благоустройство

В Ростове-на-Дону на Добровольского может упасть аварийное дерево. Жалобу горожане разместили на сайте Благоустройства 14 октября.Как рассказали горожане, недалеко от дома № 11 находится аварийное дерево. Со временем растение начало наклоняться к земле. Ветви повисли над тротуаром и парковочными местами.- Прошлой зимой обледеневшая ветка наклонялась почти до земли и создавала угрозу пешеходам и автомобилям на парковке. Просим опилить дерево, - пишут пользователи.С началом октября в Ростове начало холодать. Совсем скоро жителей снова ждут гололед и снег, тогда ситуация может ухудшиться. Не исключено, что дерево упадет в тот момент, когда рядом будут проходить люди.Чтобы избежать ДТП, жители просят убрать растение.