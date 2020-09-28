В Ростове суд взыскал с храма Преполовения Пятидесятницы 22 тысячи рублей

С прихода ростовского храма Преполовения Пятидесятницы арбитражный суд взыскал 22 881 рубль задолженности за обращение ТБО. Об этом стало известно 30 сентября из данных картотеки арбитражного суда.Религиозная организация с января 2019 года не платила за вывоз отходов и накопила долг. На письма «Чистого города» с просьбами заплатить по счетам храм не реагировал. Региональный оператор «Чистого города» обратился в арбитражный суд с иском к религиозной организации «Ростовская-на-Дону Епархия Русской православной церкви». Он требовал взыскать с храма задолженность за вывоз мусора и уплату госпошлины в размере 1 000 рублей.Суд вынес взыскание задолженности в полном объеме.